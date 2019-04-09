Son Dakika Haberleri: Katar'dan Netanyahu'nun Batı Şeria Vaadine Tepki

Katar'dan Netanyahu'nun Batı Şeria Vaadine Tepki

1 saat önce

Katar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, yeniden başbakan seçilmesi halinde işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "İsrail'e ilhak" etme vaadine tepki gösterdi.

Katar'dan Netanyahu'nun Batı Şeria Vaadine Tepki, System.String[]
Katar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, yeniden başbakan seçilmesi halinde işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "İsrail'e ilhak" etme vaadine tepki gösterdi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Netanyahu'nun açıklamaları, Filistin halkının tarihi haklarına yönelik bir ihlal, uluslararası yasa ve kararlara da meydan okumadır." denildi.

İsrail Başbakanının açıklamalarının "tamamen reddedildiği" ifade edilen açıklamada, Uluslararası topluma, sorumluluklarını üstlenme ve İsrail hükümetinin Filistin topraklarındaki yerleşim politikasını durdurma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Katar'ın Filistin meselesi ve Filistin halkının hakları konusundaki tutumunun sabit olduğu vurgulanarak, 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bağımsız devletlerinin kurulmasının bu haklar arasında olduğu kaydedildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, seçimleri kazanması ve yeniden başbakan seçilmesi durumunda işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini İsrail topraklarına katacağı açıklamasında bulunmuştu.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor ve buralarda 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:22 Kaynak: AA

İsrail, Batı Şeria, Katar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu'nun Eleştirdiği 3 Medya Patronu, Konuşmasını Canlı Verdi Devlet Bahçeli, Soru Soran FOX Haber Muhabirine Çıkıştı: Tilkilik Yapıyorsunuz! Milli Piyango İdaresi, Parasını Almayan Büyük İkramiye Talihlisi İçin Geri Sayıma Başladı Bahçeli, Mazbatasını Alan Mansur Yavaş'ı Tanımadı: Aklanmadan Benim Başkanım Olamaz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 15:12:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Katar'dan Netanyahu'nun Batı Şeria Vaadine Tepki
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]