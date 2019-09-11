Son Dakika Haberleri: Katar'dan Netanyahu'nun Ürdün Vadisi'ni ilhak planına kınama
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Katar'dan Netanyahu'nun Ürdün Vadisi'ni ilhak planına kınama

28 dakika önce

Katar, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun seçim vaadi olarak Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi'ni ilhak etmesine yönelik planını kınadı.

Katar'dan Netanyahu'nun Ürdün Vadisi'ni ilhak planına kınama, System.String[]

Katar, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun seçim vaadi olarak Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi'ni ilhak etmesine yönelik planını kınadı.


İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu, gelecek hafta yapılacak seçimleri kazanması halinde Ürdün Vadisi ve Ölü Deniz'in kuzeyindeki toprakları ilhak etme sözü vermişti. Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el-Sani, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Filistin meselesini çözmeden bölgede barış olamaz. Hemfikir olanların yanında dururuz" dedi. Filistin davasının 'davaların anası' olduğunu belirten el-Sani, "İşgalin Filistinlilere yaptığı zulmü kesinlikle kabul etmiyoruz. Sabit tutumumuzla Filistin'in her daim yanındayız" ifadelerini kullandı.


İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu dün yaptığı konuşmada, 17 Eylül'de yapılacak seçimleri kazanması halinde Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi'ni ve Ölü Deniz'in bir kısmını ilhak edeceğini duyurmuştu. - DOHA

Batı Şeria, İsrail, Katar, Ürdün, Politika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:27 Kaynak: İHA
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