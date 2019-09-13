Son Dakika Haberleri: Katar'dan, PKK'nın Diyarbakır'daki saldırısına kınama
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Katar'dan, PKK'nın Diyarbakır'daki saldırısına kınama

10 dakika önce

Katar, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü mensupları tarafından yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 7 kişinin şehit olduğu saldırıyı kınadı.

Katar'dan, PKK'nın Diyarbakır'daki saldırısına kınama, System.String[]

Katar, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü mensupları tarafından yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 7 kişinin şehit olduğu saldırıyı kınadı.


Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Diyarbakır'da PKK'nın alçak saldırısı kınanarak, nedeni ne olursa olsun terörün her türlüsünü reddedildiği belirtildi. Açıklamanın devamında, "Türkiye ve Türk halkının başı sağ olsun. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı. - DOHA

Diyarbakır, Katar, Kulp, PKK, Politika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:29 Kaynak: İHA
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