Katar'dan, PKK'nın Diyarbakır'daki saldırısına kınama
1 saat önce
Katar, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü mensupları tarafından yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 7 kişinin şehit olduğu saldırıyı kınadı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:45 Kaynak: İHA
Katar, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü mensupları tarafından yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 7 kişinin şehit olduğu saldırıyı kınadı.
Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Diyarbakır'da PKK'nın alçak saldırısı kınanarak, nedeni ne olursa olsun terörün her türlüsünü reddedildiği belirtildi. Açıklamanın devamında, "Türkiye ve Türk halkının başı sağ olsun. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
(İHA)
Kulp şehitleri, Batman'da Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi İçişleri Bakanı Soylu: HDP'nin ne yaptığını bu anneler çok iyi biliyor Diyarbakır'da, 7 kişinin şehit olduğu terör saldırısında Kulp Belediye Başkanı gözaltında İstanbullu fırıncılar yüzde 20'lik zam talebinde bulundu