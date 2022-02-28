Katar'dan Rusya-Ukrayna krizinde "diplomatik yöntemlerin benimsenmesi" çağrısı - Son Dakika
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Katar'dan Rusya-Ukrayna krizinde "diplomatik yöntemlerin benimsenmesi" çağrısı

28.02.2022 16:10
Katar'dan Rusya-Ukrayna krizinde "diplomatik yöntemlerin benimsenmesi" çağrısı

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Rusya-Ukrayna savaşını büyük bir endişeyle takip ettiklerini belirterek, krizin çözümü için diplomatik yöntemlerin benimsenmesi çağrısında bulundu.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Rusya- Ukrayna savaşını büyük bir endişeyle takip ettiklerini belirterek, krizin çözümü için diplomatik yöntemlerin benimsenmesi çağrısında bulundu.

Katar Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi 49'uncu oturumunda konuşan Al Sani, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gelişmeleri büyük bir endişeyle takip ettiklerini belirten Al Sani, "Ukrayna'nın bağımsızlık ve egemenliği ile toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli." ifadesini kullandı.

Al Sani, "BM sözleşmesine ve uluslararası hukukun temel ilkelerine bağlı kalınması, güç kullanarak tehdit etmekten kaçınılması" gerektiğini kaydederek, krizin çözümü için yapıcı bir diyalog içine girilmesi ve diplomatik yöntemlerin benimsenmesi çağrısında bulundu.

"Mevcut şartlar altında sivillerin korunması meselesine öncelik verilmeli." diyen Al Sani, gerginliğin devam etmesi durumunda milyonlarca sığınmacının karşı karşıya kalacağı zor insani durumdan endişe ettiklerini dile getirdi.

Al Sani, bu nedenle uluslararası toplumun zorunlu ihtiyaçların karşılanması için dayanışma içinde olması, acil durum planları hazırlaması ve krizin barışçıl yollarla çözümü için çaba sarf etmesi gerektiğini kaydetti.

İsrail bölgede kapsamlı ve adil bir barış şansını yok ediyor

Katar'ın bu yılın sonunda ilk çevre dostu ve "karbon nötr" turnuvası olan 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacağını hatırlatan Al Sani, Dünya Kupası'nın insan hakları, saygı, farkındalık ve anlayış gibi değerlerin pekiştirilmesinin yanı sıra dayanışma ve barışın yaygınlaşması için de bir fırsat olacağını dile getirdi.

Afganistan'daki duruma ilişkin Al Sani, Katar'ın savaşı sona erdirmek için doğrudan diyaloğa ara bulucu olarak aralıksız ve samimi şekilde çaba sarf ettiğini söyledi.

Al Sani, Afgan halkının yeteneklerini geliştirmek, iç krizlerden kaçınmalarını sağlamak, barışı inşa etmek ve başta kadın olmak üzere insan haklarına saygıyı temin etmek için uluslararası toplumla iş birliğinin sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı.

Filistin meselesine de değinen Al Sani, İsrail'in, Filistinlilerin topraklarına ve haklarına el koyarak, kutsal mekanlara yönelik ihlaller gerçekleştirerek ve sistematik bir şekilde yasa dışı yerleşim birimleri inşa ederek bölgede kapsamlı ve adil bir barış şansını yok ettiğini belirtti.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Rusya, Katar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Katar'dan Rusya-Ukrayna krizinde 'diplomatik yöntemlerin benimsenmesi' çağrısı - Son Dakika


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