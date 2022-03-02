Katar'dan Rusya-Ukrayna savaşına diplomasiyle çözüm çağrısı - Son Dakika
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Katar'dan Rusya-Ukrayna savaşına diplomasiyle çözüm çağrısı

02.03.2022 14:26
Katar'dan Rusya-Ukrayna savaşına diplomasiyle çözüm çağrısı

Katar, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırı ile patlak veren krizin çözümü için diplomatik yollara bağlı kalınması ve itidal çağrısında bulundu.

Katar, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırı ile patlak veren krizin çözümü için diplomatik yollara bağlı kalınması ve itidal çağrısında bulundu.

Katar resmi ajansının haberine göre, Doha'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Alya Ahmed bin Seyf Al Sani, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Al Sani, "Katar, tüm tarafları itidalli davranmaya, gerginliğin daha fazla tırmandırılmasından kaçınmaya ve Rusya ile Ukrayna arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için barışçıl ve diplomatik yollara bağlı kalmaya çağırıyor." ifadelerini kullandı.

Doha'nın Ukrayna'daki gelişmeler ve insani etkilerinin yanı sıra bu durumun uluslararası barış ve güvenliğe ciddi yansımalarından da endişe duyduğunu aktaran Al Sani, Katar'ın Ukrayna'nın egemenliği, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığına saygı duyduğunu ifade etti.

Al Sani ayrıca, mevcut krizi çözmenin ve tüm tarafların meşru endişelerini karşılamanın yolunun, uluslararası hukuk ilkeleri kapsamında uzlaşma ruhu ile hareket etmek olduğunu belirterek, ihtiyaç sahiplerinin insani yardıma hızlı ve güvenli erişiminin kolaylaştırılması, sivillerin, tıbbi tesislerin ve insani yardım çalışanlarının korunması çağrısı yaptı.

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Kaynak: AA

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