Son Dakika Haberleri: Katar'dan Schlumberger ve Bh ile 2.5 Milyar Dolarlık Anlaşma

Katar'dan Schlumberger ve Bh ile 2.5 Milyar Dolarlık Anlaşma

42 dakika önce

– Katar'ın devlet enerji şirketi Qatar Petroleum, ülkenin enerji sektörünü güçlendirme hedefiyle, petrol sahası hizmerleri veren Schlumberger ve General Electric bünyesindeki Baker Hughes (BH) şirketleriyle ön anlaşma imzaladığını duyurdu.

Katar'dan Schlumberger ve Bh ile 2.5 Milyar Dolarlık Anlaşma, System.String[]
Katar'ın devlet enerji şirketi Qatar Petroleum, ülkenin enerji sektörünü güçlendirme hedefiyle, petrol sahası hizmerleri veren Schlumberger ve General Electric bünyesindeki Baker Hughes (BH) şirketleriyle ön anlaşma imzaladığını duyurdu.

Qatar Petroleum CEO'su Saad al-Kaabi, Katar petrol sanayisini geliştirerek kendine yeter hale getirmenin yolu olarak, sektörün yan sanayi hizmetlerini yerelleştirme yolunu seçtiklerini belirtti ve ülkedeki üretim tesisi inşaatları ve personel eğitimleri dahil olmak üzere 2.47 milyar dolarlık anlaşmalar imzalandığını duyurdu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:09 Kaynak: DHA

Ekonomi
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