Katar'dan Schlumberger ve Bh ile 2.5 Milyar Dolarlık Anlaşma
42 dakika önce
– Katar'ın devlet enerji şirketi Qatar Petroleum, ülkenin enerji sektörünü güçlendirme hedefiyle, petrol sahası hizmerleri veren Schlumberger ve General Electric bünyesindeki Baker Hughes (BH) şirketleriyle ön anlaşma imzaladığını duyurdu.
– Katar
'ın devlet enerji şirketi Qatar Petroleum, ülkenin enerji sektörünü güçlendirme hedefiyle, petrol sahası hizmerleri veren Schlumberger ve General Electric
bünyesindeki Baker Hughes
(BH) şirketleriyle ön anlaşma imzaladığını duyurdu.
Qatar Petroleum CEO
'su Saad al-Kaabi, Katar petrol sanayisini geliştirerek kendine yeter hale getirmenin yolu olarak, sektörün yan sanayi hizmetlerini yerelleştirme yolunu seçtiklerini belirtti ve ülkedeki üretim tesisi inşaatları ve personel eğitimleri dahil olmak üzere 2.47 milyar dolarlık anlaşmalar imzalandığını duyurdu. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:09 Kaynak: DHA
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