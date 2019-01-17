Katar'dan Somali'ye 68 Askeri Zırhlı Araç
41 dakika önce
Somali, Katar'dan "ülkedeki istikrarın sağlanması amacıyla" hibe edilen 68 askeri zırhlı aracı teslim aldı.
Somali
, Katar
'dan "ülkedeki istikrarın sağlanması amacıyla" hibe edilen 68 askeri zırhlı aracı teslim aldı.
Somali resmi haber ajansı SONNA'nın haberine göre, Somalili yetkililer, Katar tarafından "ülkede istikrarın sağlanması, terörizm ve aşırılıkla mücadele konusundaki çabaların desteklenmesi amacıyla" hibe edilen 68 askeri zırhlı aracı başkent Mogadişu
Limanında düzenlenen resmi törenle teslim aldı.
Törene, Somali Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Katar ve Türkiye
'nin Mogadişu büyükelçilerinin yanı sıra Katar ve Somali tarafından askeri yetkililer katıldı.
Savunma Bakanı Hasan Muhammed Ali
ile Somali Silahlı Kuvvetler Komutanı Tahir Adem Ilmi törende yaptıkları konuşmada Katar'a desteklerinden dolayı takdir ve teşekkürlerini ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:12 Kaynak: AA
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