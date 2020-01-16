Katar'dan sonra Ürdün Dışişleri Bakanı da Bağdat'a gidecek - Son Dakika

ABD- İran gerginliğinin yaşandığı Irak'ın başkenti Bağdat'a başlatılan yoğun diplomasi trafiği çerçevesinde Ürdün Dışişleri Bakanı el-Safadi'nin önümüzdeki günlerde Bağdat'ı ziyaret edeceği açıklandı.



Irak Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hekim tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ürdün Krallığı Dışişleri Bakanı Eymen el-Safadi'nin önümüzdeki günlerde Irak'ı ziyaret edeceği belirtilerek, "Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan mektup getirecek olan Dışişleri Bakanının Iraklı yetkililerle bölgede artan gerilimi düşürmek için yapacağı görüşmelerin yanı sıra Irak'a destek olduklarını vurgulamak için ziyarette bulunacak" ifadeleri kullanıldı.



ABD'nin 3 Ocak'ta İranlı General Kasım Süleymani'yi Bağdat'ta düzenlenen operasyonda öldürmesinin ardından bölgede artan gerilimi düşürmek için başlatılan yoğun diplomasi trafiği kapsamında Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el- Sani de dün Bağdat'ta Iraklı yetkililerle gerilimi düşürme çabalarını görüşmüştü. - ERBİL