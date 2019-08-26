Son Dakika Haberleri: Katar'dan Sudan'daki sel felaketi için acil yardım kampanyası
Son Dakika Güncel Haber

Katar'dan Sudan'daki sel felaketi için acil yardım kampanyası

34 dakika önce

Katar Kızılayı, Sudan'da aşırı yağışların yol açtığı seller nedeniyle "acil insani yardım kampanyası" başlattığını duyurdu.

Katar'dan Sudan'daki sel felaketi için acil yardım kampanyası, System.String[]

Katar Kızılayı, Sudan'da aşırı yağışların yol açtığı seller nedeniyle "acil insani yardım kampanyası" başlattığını duyurdu.

Katar Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Sudan'ın 15 bölgesinde aşırı yağışların yol açtığı sellerden etkilenenlere yönelik insani yardım kampanyasının başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, kampanyanın Sudan Kızılayı ile iş birliği içerisinde yürütüldüğü ve ilerleyen günlerde yardımların ikinci kısmının ulaşacağı ifade edildi.

Kuruluşun acil yardım fonundan ilk olarak Hartum vilayetinin Bahri kenti kırsalındaki 4 köye yardım yapıldığı kaydedilen açıklamada, cibinlik, battaniye, kilim, su kabı ve mutfak malzemeleri gibi insani yardım malzemelerinin dağıtıldığı bilgisine yer verildi.

Sudan'da aşırı yağışlar sonucunda oluşan sel felaketi en çok Hartum, Beyaz Nil ve Kassala vilayetlerini vurdu. Selden şu ana kadar ülkede 62 kişi ölürken, 194 bin kişi etkilendi.

Sudan'da ağustos ayının başından itibaren aşırı yağışlar etkili oluyor. Geçen yıl aynı tarihlerde yaşanan sel felaketi sonucu 43 kişi yaşamını yitirmişti.

Hartum, Katar, Sudan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara'da 3,5 büyüklüğünde deprem, vatandaşlar evlerini terk etti
İstanbul'da psikolojik sorunları olan adam, babasını, annesini ve kardeşini vurdu İstanbul Büyükşehir Belediyesinin büyük sermayeli şirketlerinin yöneticileri değişti Ankara'da 3,5 büyüklüğünde deprem!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 00:44:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Katar'dan Sudan'daki sel felaketi için acil yardım kampanyası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]