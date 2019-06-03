Son Dakika Haberleri: Katar'dan Sudan'daki taraflara diyalog çağrısı
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Katar'dan Sudan'daki taraflara diyalog çağrısı

55 dakika önce

Katar, Sudan'ın başkent Hartum'da güvenlik güçlerinin ordu karargahı önündeki protesto alanına müdahale etmesine ilişkin taraflara sağduyu ve dürüst bir diyalog çağrısında bulundu.

Katar'dan Sudan'daki taraflara diyalog çağrısı, System.String[]
Katar, Sudan'ın başkent Hartum'da güvenlik güçlerinin ordu karargahı önündeki protesto alanına müdahale etmesine ilişkin taraflara sağduyu ve dürüst bir diyalog çağrısında bulundu.
Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Kardeş Sudan'daki son gelişmeleri endişeyle izliyoruz." denildi.
Sudan'da göstericilerin dağıtılması için güç kullanılması ve barışçıl göstericilere şiddet uygulanmasının üzüntü verici olduğu vurgulanan açıklamada, bu durumun barışçıl dönüşüm yolunda tehlikeli sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuldu.
Açıklamada ayrıca Sudan Askeri Geçiş Konseyi'nden güvenlik güçlerinin göstericilere karşı bu tür uygulamalarını durdurması istenirken, taraflara acilen Sudan toplumunun tüm kesimlerinin katılacağı açık, dürüst ve kapsayıcı bir diyalog ile sağduyu çağrısı yapıldı.
Sudan ordusu, başkent Hartum'daki karargahı önünde haftalardır demokrasi nöbeti tutan halka sabah saatlerinde müdahale etmişti. Sudan Doktorlar Komitesi'ne göre askerin müdahalesinde şu ana kadar 13 kişi hayatını kaybetti, 116 kişi yaralandı.
Söz konusu müdahalenin ardından Sudan'daki bazı muhalif parti ve kurumlar, Askeri Konseye görevini bırakma çağrısında bulunmuştu.
Sudan'da 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinden sonra ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Ordunun yönetime el koymasının ardından sivil hükümete geçiş için eylem yapan protestoculara liderlik eden çatı oluşum Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, geçiş hükümetinin nasıl oluşması gerektiğine dair Askeri Konsey ile müzakere yürütüyordu.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 08:33 Kaynak: AA
Hartum, Katar, Sudan, Güncel
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