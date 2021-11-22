Katar'dan Sudanlı taraflara, ülkede istikrarın önünü açacak "uzlaşmacı bir formül" çağrısı - Son Dakika

Katar, Sudanlı taraflara, ülkede güvenlik ve istikrarın sağlanması için halkın tüm kesimlerini temsil edecek uzlaşmacı bir formül bulunması çağrısında bulundu.

Katar Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ve Başbakan Abdullah Hamduk arasında siyasi anlaşma imzalanmasının ardından bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Sudan Egemenlik Konseyi ve Bakanlar Kurulu'na, Sudan halkını temsil eden tüm güçlerle diyalog ve koordinasyonun sürdürülmesi çağrısı yapıldı.

Ülkede güvenlik ve istikrarın sağlanması için halkın tüm kesimlerini temsil edecek uzlaşmacı bir formül bulunması önerisinde bulunulan açıklamada, Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ve Başbakan Hamduk arasında imzalanan siyasi anlaşmadan memnuniyet duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Sudan'ın birlik ve beraberliğine, güvenlik ve istikrarına tam destek verildiği, kardeş Sudan halkının yanında olunduğu vurgulandı.

Sudan'da askeri müdahale

Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi, 25 Ekim sabahı güvenlik güçlerince gözaltına alınmıştı.

Sudan Ordusu Komutanı Burhan, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, ülkedeki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

Sudan'da Egemenlik Konseyi ile yeniden başbakanlığa getirilen Hamduk, 25 Ekim'deki askeri müdahalenin ardından yaşanan yönetim krizini sona erdirmek amacıyla dün siyasi anlaşmaya imza atmıştı.

Anlaşma kapsamında, Burhan, Hamduk'u başbakanlık görevinden azletme kararını iptal etmişti.

Başbakanlık Ofisi de Hamduk'un resmen görevine başladığını bildirmişti.