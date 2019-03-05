Katar'dan Suriye'ye 16 Ambulans Desteği
32 dakika önce
Katar'lı bağışçılar tarafından sağlanan 16 ambulans İnsan Hak ve Hürriyetleri(İHH), İnsanı Yardım Vakfı tarafından Suriye'ye gönderildi.
Katar
'lı bağışçılar tarafından sağlanan 16 ambulans İnsan Hak ve Hürriyetleri(İHH
), İnsanı Yardım Vakfı tarafından Suriye
'ye gönderildi.
Suriye içerisindeki sivillere hizmet veren hastanelere destek olmak amacıyla Katarlı bağışçılar tarafından temin edilen 16 ambulans, Hatay
'ın Reyhanlı
İlçesi Cilvegözü
Gümrük Kapısı'ndan geçerek Suriye'ye gönderildi. Katar'ın başkenti Doha
'dan Türkiye
'ye denizyoluyla gönderilen ambulanslar, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki gümrük işlemlerinin yapılmasının ardından Suriye'ye geçen ambulanslar, Suriye içerisindeki sivillere hizmet veren hastanelere ulaştırılacak.
İHH Suriye Çalışmaları saha sorumlusu Mehmet Şuayip Altun, Suriye içerisinde yaşayan sivillere hizmet veren hastanelere sağlık alanındaki çalışmalar kapsamında destek verildiğini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:52 Kaynak: DHA
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