Son Dakika Haberleri: Katar'dan Suriye'ye 16 Ambulans Desteği

Katar'dan Suriye'ye 16 Ambulans Desteği

32 dakika önce

Katar'lı bağışçılar tarafından sağlanan 16 ambulans İnsan Hak ve Hürriyetleri(İHH), İnsanı Yardım Vakfı tarafından Suriye'ye gönderildi.

Katar'dan Suriye'ye 16 Ambulans Desteği, System.String[]
Katar'lı bağışçılar tarafından sağlanan 16 ambulans İnsan Hak ve Hürriyetleri(İHH), İnsanı Yardım Vakfı tarafından Suriye'ye gönderildi.

Suriye içerisindeki sivillere hizmet veren hastanelere destek olmak amacıyla Katarlı bağışçılar tarafından temin edilen 16 ambulans, Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçerek Suriye'ye gönderildi. Katar'ın başkenti Doha'dan Türkiye'ye denizyoluyla gönderilen ambulanslar,  Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki gümrük işlemlerinin yapılmasının ardından Suriye'ye geçen ambulanslar, Suriye içerisindeki sivillere hizmet veren hastanelere ulaştırılacak.

İHH Suriye Çalışmaları saha sorumlusu Mehmet Şuayip Altun, Suriye içerisinde yaşayan sivillere hizmet veren hastanelere sağlık alanındaki çalışmalar kapsamında destek verildiğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:52 Kaynak: DHA

İHH, Katar, Suriye, Güncel
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