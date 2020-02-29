Katar'dan Suriye'ye 50 tırlık insani yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Katar'dan Suriye'ye 50 tırlık insani yardım - Son Dakika

Katar'dan Suriye'ye 50 tırlık insani yardım

6 saat önce

Katar Charity Derneğince temin edilen 50 tır yardım malzemesi, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) koordinesinde Suriye'ye gönderildi.

Katar'dan Suriye'ye 50 tırlık insani yardım, System.String[]

Katar Charity Derneğince temin edilen 50 tır yardım malzemesi, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) koordinesinde Suriye'ye gönderildi.

İHH Kilis Koordinasyon Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Katar'da başlatılan " Şam'ın Hakkı" kampanyası kapsamında temin edilen yardım malzemesi yüklü tırların İdlib'den güvenli bölge olan Azez, Bab ve Cerablus'taki savaş mağduru sivillere ulaştırılmak üzere dualarla Suriye'ye uğurlandığı belirtildi.

Tırlarda gıda, hijyen paketi, sünger yatak, battaniye, halı ve kömür gibi acil yardım malzemeleri olduğu kaydedilen açıklamada, Katar'dan gelen heyetin Elbeyli Konaklama Merkezi'nde kalan Suriyeli misafirleri ziyaret ederek, çeşitli yardım malzemeleri de dağıttığı vurgulandı.

Açıklamada, heyetin Kilis Koordinasyon Merkezi'ndeki aşevi ve fırında incelemelerde bulunduğu, Kilis Valiliğini ziyaret ettiği ve ardından, kentten ayrıldığı aktarıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:28 Kaynak: AA
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