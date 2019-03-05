Katar'dan Suriye'ye Ambulans Desteği

Katarlı bağışçılar, İHH İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla Türkiye üzerinden Suriye'deki hasdanelere 16 ambulans hibe etti.

Katarlı bağışçılar, İHH İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla Türkiye üzerinden Suriye'deki hasdanelere 16 ambulans hibe etti.



Katar'ın başkenti Doha'dan Türkiye'ye deniz yoluyla gönderilen ambulanslar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda gümrük işlemlerinin ardından Suriye'ye gönderildi.



Ambulanslar, Suriye'de sivillere hizmet veren hastanelere ulaştırılacak.



İHH Suriye Çalışmaları Saha Sorumlusu Mehmet Şuayip Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ambulanslar, Katarlı bağışçılarımız tarafından gönderildi. Gerekli gümrük işlemlerini yaptıktan sonra biz de ambulansların Suriye'ye geçişini sağladık. Katar'dan gönderilen 16 ambulansın 10 tanesi Afrin ve Fırat Kalkanı bölgelerinde hizmet verecek. Bu bölgelerdeki ambulansların taksimatını Sema Kurumu takip edecek. Diğer 6 ambulansı ise ihtiyaç durumuna göre çeşitli hastanelere yönlendireceğiz." dedi.



Altun, Suriye içerisindeki hastanelere önemli bir destek sağlandığını vurgulayarak Katarlı bağışçılara teşekkür etti.

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