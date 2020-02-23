Katar'dan Suriyeli mültecilere 200 milyon riyal tutarında yardım - Son Dakika
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Katar'dan Suriyeli mültecilere 200 milyon riyal tutarında yardım

7 saat önce

Katar, Suriyeli mülteci ve iç göçmenlere destek için 200 milyon riyal (yaklaşık 54 milyon dolar) tutarında yardım kampanyası başlattı.

Katar'dan Suriyeli mültecilere 200 milyon riyal tutarında yardım, System.String[]

Katar, Suriyeli mülteci ve iç göçmenlere destek için 200 milyon riyal (yaklaşık 54 milyon dolar) tutarında yardım kampanyası başlattı.

Kampanyayı başlatan Katar Hayır Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Suriyeli mülteci ve iç göçmenlere destek için yapılacak yardımların barınma, gıda ve yakacak malzemelerini içerdiği belirtildi.

Açıklamada, 200 milyon riyallik yardım kampanyasında 200 ton gıda maddesi bulunduğu kaydedildi.

" Şam'ın hakkı" temasıyla yürütülen kampanya çerçevesinde bir heyetin, yardım malzemelerini dağıtmak amacıyla Suriye- Türkiye sınırına gittiği kaydedilen açıklamada, heyetin Suriye içinde ve Türkiye sınırındaki çadır kentlerde yaşayan Suriyelilere ilk aşamada temel ihtiyaç malzemesi dağıtacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca kurumdan başka bir heyetin de cuma günü Türkiye sınırına giderek yardımların ikinci kısmını dağıtacağı aktarıldı.

Türkiye, Katar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 05:58 Kaynak: AA
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