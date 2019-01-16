Son Dakika Haberleri: Katar'dan Suriyeli Mültecilere 50 Milyon Dolar Yardım

Katar'dan Suriyeli Mültecilere 50 Milyon Dolar Yardım

1 saat önce

Katar Suriye, Ürdün, Türkiye ve Lübnan'daki Suriyeli mültecilere 50 milyon dolar değerinde yardımda bulunacağını duyurdu.

Katar'dan Suriyeli Mültecilere 50 Milyon Dolar Yardım, System.String[]
Katar Suriye, Ürdün, Türkiye ve Lübnan'daki Suriyeli mültecilere 50 milyon dolar değerinde yardımda bulunacağını duyurdu.

Katar Emiri Tamim bin Hamad Al Sani, Katar'ın Suriye, Ürdün, Türkiye ve Lübnan'daki Suriyeli mültecilere 50 milyon dolar değerinde yardımda bulunacağını açıkladı. Yapılan açıklamada olumsuz kış şartlarından dolayı mültecilerin zor durumda olduğu belirtilerek yardımın, Suriye'deki mültecilere 20 milyon dolar, Türkiye, Ürdün ve Lübnan'daki mültecilere ise 10'ar milyon dolar şeklinde dağıtılacağı aktarıldı. - DOHA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:24 Kaynak: İHA

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