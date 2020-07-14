Katar'dan Suriyelilere destek - Son Dakika

Katar'dan Suriyelilere destek

Katar Kalkınma Fonu'nun (QFFD) Türkiye ve Ürdün'deki Suriyeli sığınmacılara ve dezavantajlı gruplara 10 milyon dolar yardımda bulunulacağı bildirildi.

Katar Kalkınma Fonu'nun (QFFD) Türkiye ve Ürdün'deki Suriyeli sığınmacılara ve dezavantajlı gruplara 10 milyon dolar yardımda bulunulacağı bildirildi.

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Hollandalı uluslararası sivil toplum kuruluşu SPARK'tan yapılan yazılı açıklamada, yardımın programının yüzde 30'unun yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) etkilenen gruplara yönelik olacağı belirtildi.

SPARK ve QFFD arasında imzalanan dört yıllık kalkınma programı kapsamında Türkiye ve Ürdün'deki Suriyeli sığınmacıların yanı sıra Türk vatandaşlarına da destek verileceği vurgulanan açıklamada, "Bu çerçevede 350 KOBİ ve 300 yeni işletmenin geliştirilmesi, 800 kişinin işe yerleştirilmesi, yerel ortakların kapasitelerinin geliştirilmesi ve sonuç olarak toplamda 4 bin 350 kişilik istihdam yaratılması hedefleniyor. Katar'ın bu yardımı, temizlik ürünleri, tıbbi malzemeler ve solunum cihazı üretimiyle doğrudan ilişkili firmalara KOBİ desteği sağlayarak Türkiye'deki istihdamı korumayı ve güçlendirmeyi hedefliyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, proje tutarının geri kalan kısmıyla uzun vadeli istihdam, gençlerin işe yerleşmesi, girişimcilerin iş kurmasının desteklemesi, üniversitelerin piyasa ihtiyaçlarına göre eğitim sağlamalarını desteklemenin yanı sıra kadın ve sığınmacıları güçlendirerek uzun vadeli çözümler sunulmasının hedeflendiği kaydedildi.

Türkiye, Ürdün, Katar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 10:49 Kaynak: AA

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