Katar'dan Suudi Arabistan'ın DTÖ'nün raporunu istinafa götürmesine eleştiri - Son Dakika

Katar'dan Suudi Arabistan'ın DTÖ'nün raporunu istinafa götürmesine eleştiri

Katar yönetimi, Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ), korsan maç yayını yapan beoutQ platformunun arkasında Suudi Arabistan'ın olduğu ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini bildiren raporunun Suudi Arabistan tarafından istinafa götürülmesini eleştirdi.

Katar'dan Suudi Arabistan'ın DTÖ'nün raporunu istinafa götürmesine eleştiri, System.String[]

Katar yönetimi, Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ), korsan maç yayını yapan beoutQ platformunun arkasında Suudi Arabistan'ın olduğu ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini bildiren raporunun Suudi Arabistan tarafından istinafa götürülmesini eleştirdi.

Katar Sanayi ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın bu rapora ilk başta verdiği tepki ve yeni aldığı istinaf kararıyla ilgili değerlendirmede bulunuldu.

Açıklamada "Suudi Arabistan'ın ilk başta raporun kendisini suçsuz gösterdiğini iddia etmesi ve varılan bu sonuçtan memnuniyet duyduğunu dile getirmesi şaşırtıcı. Bugün gelinen noktada Suudi Arabistan'ın istinaf girişimi, davayı kaybettiği gerçeğini anladığını gösteriyor. Suudi Arabistan rapordan memnun olmuş olsa istinafa gerek kalmazdı." ifadelerine yer verildi.

DTÖ'nün raporunda, "Suudi Arabistan'ın, korsan maç yayınlarına karşı gerekli tedbirleri almayı reddederek fikri mülkiyet haklarını korumada başarısız olduğu" sonucuna varıldığına işaret edilen açıklamada, Suudi Arabistan'ın bu adımla, davadan doğacak yasal sonuçlardan kaçmayı hedeflediği vurgulandı.

Açıklamada, "Katar'ın, Suudi Arabistan'ın yapacağı tüm itirazların başarısızlıkla sonuçlanacağına inandığı" kaydedildi.

Suudi Arabistan Fikri Mülkiyet Kurumundan daha önce konuya dair şu açıklama yapılmıştı:

"DTÖ'nün verdiği bu hüküm, Riyad yönetiminin, ülkeyi ve halkı terörden korumak için aldığı tedbirleri haklı görmekte ve hükümetimizi korsan yayını desteklemekle suçlamamakta, sadece yasal önlemleri sıkılaştırma çağrısı yapmaktadır."

Ne olmuştu?

DTÖ'nün Anlaşmazlıkların Halli Anlaşması çerçevesinde Katar'ın talebi üzerine kurulan panelin hazırladığı ve 16 Haziran'da yayımlanan 130 sayfalık raporda, Katar'ın korsan maç yayınlarına ilişkin başvurusu haklı bulunmuştu.

DTÖ kaynaklarına göre Suudi Arabistan, Katar'la yaşadığı siyasi sorun nedeniyle güvenlik endişelerini gerekçe göstererek, panelin davayı görme yetkisi olmadığını iddia etmişti.

Panel ise Suudi Arabistan'ın "güvenlik istisnasına" başvurmasını anlamakla birlikte, Katar'ın iddialarını ele almaya yetkisi olduğunu bildirmişti.

Panelin raporunda, Suudi Arabistan'ın özellikle "Ticaretle İlgili Fikri Mülkiyet Anlaşması'nı" ihlal ettiği vurgulanarak, "Bu olgusal bulgulara dayanarak, DTÖ, açıkça ve bariz bir biçimde Suudi Arabistan'ın uluslararası antlaşma yükümlülüğü de dahil olmak üzere uluslararası hukuku tamamen ihlal ettiğine hükmetti." ifadelerine yer verilmişti.

Böylece panel, beoutQ ile Suudi Arabistan devleti arasında doğrudan bir bağlantı kurmuştu. Suudi Arabistan ise beoutQ ile hiçbir bağlantısı olmadığını iddia ediyor.

Dünya Ticaret Örgütü, Suudi Arabistan, Katar, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 05:51

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Katar'dan Suudi Arabistan'ın DTÖ'nün raporunu istinafa götürmesine eleştiri - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

Gerginlik yaşadığımız Yunanistan, Türkiye'den 50 İHA sipariş etti Final maçında gol sonrası Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'nun yaptığı hareket kameraya yansıdı Hava topunda kafasına darbe alan Trabzonsporlu Novak, yere yığıldı YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti Türkiye'den Doğu Akdeniz resti: Hiç kimse bize engellemeye kalkmasın Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi Sağlık Bakanı Koca: Aşının geliştirilmesi önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde mümkün olabilir Yaşlı adam, eski patronuna evinin önünde kurşun yağdırdı Al Nassr yöneticisinden Fenerbahçe'ye Giualiano açıklaması: Faiz ödeme kararına itiraz ediyoruz Ayasofya krizi sonrası, UEFA'nın Türk ve Yunan takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde eşleştirmeyeceği iddia edildi BDDK, Albaraka Türk'e 20,6 milyon TL'lik idari para cezası kesti Mansur Yavaş'tan belediye çalışanlarına büyük jest: Maaşlar bayram öncesi yatırılacak
Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü         
15:39
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı         
15:36
Eski eşi ünlü Rus atleti bavula koyup ormana götürdü, çiçek verip serbest bıraktı! Eski eşi ünlü Rus atleti bavula koyup ormana götürdü, çiçek verip serbest bıraktı!         
15:28
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi         
15:20
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı         
15:02
Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu         
14:55
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı         
14:47
Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada         
14:19
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı         
14:18
Batuhan Karadeniz, Tuzlaspor'da gösterdiği performansla TFF 2. Lig şampiyonluğunda kilit rol oynadı Batuhan Karadeniz, Tuzlaspor'da gösterdiği performansla TFF 2. Lig şampiyonluğunda kilit rol oynadı         
13:37
Seda Sayan, sosyal medya yasasının ardından Erdoğan'a teşekkür etti Seda Sayan, sosyal medya yasasının ardından Erdoğan'a teşekkür etti         
13:35
İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak         
13:26
Konya'da boğazı kesilen kişi, tek elle aracını kullanarak tedaviye koştu Konya'da boğazı kesilen kişi, tek elle aracını kullanarak tedaviye koştu         
13:19
Ukrayna'da bir kişi, yol ortasında tartıştığı kadına tekme atarak bayılttı Ukrayna'da bir kişi, yol ortasında tartıştığı kadına tekme atarak bayılttı         
13:01
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti         
12:13
Bayramda yurdun genelinde hava açık ve güneşli olacak Bayramda yurdun genelinde hava açık ve güneşli olacak         
11:33
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı         
11:21
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı         
11:19
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi         
11:01
"Bırak dağınık kalsın" diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı         
10:32
Çorap alma bahanesiyle 10 bin liralık telefonu kaşla göz arasında çaldı Çorap alma bahanesiyle 10 bin liralık telefonu kaşla göz arasında çaldı         
10:24
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu         
10:17
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi         
10:09
"Terlikli İZBAN kekosu" diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı         
09:52
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşı için ilk doz uygulaması kasımda; ancak Türkiye'ye gelmesi nisanı bulabilir Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşı için ilk doz uygulaması kasımda; ancak Türkiye'ye gelmesi nisanı bulabilir         
09:46
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait         
09:22
Fenerbahçe, Karagümrük'ün hücumcusu Brahim Darri ile 3 yıllık anlaşma sağladı Fenerbahçe, Karagümrük'ün hücumcusu Brahim Darri ile 3 yıllık anlaşma sağladı         
08:03
Somer Sivrioğlu, kendisine ikizi kadar benzeyen yarışmacı Mehmet Gökçeöz'ü öve öve bitiremedi Somer Sivrioğlu, kendisine ikizi kadar benzeyen yarışmacı Mehmet Gökçeöz'ü öve öve bitiremedi         
07:30
Pınar Gültekin'in katilinin eşi psikolojik destekle ayakta durmaya çalışıyor Pınar Gültekin'in katilinin eşi psikolojik destekle ayakta durmaya çalışıyor         
07:23
Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu         
01:17
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı         
18:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2020 06:34:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Katar'dan Suudi Arabistan'ın DTÖ'nün raporunu istinafa götürmesine eleştiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei