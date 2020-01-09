Katar'dan Türkiye ve Rusya'nın Libya'da ateşkes çağrısına destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Katar'dan Türkiye ve Rusya'nın Libya'da ateşkes çağrısına destek - Son Dakika

Katar'dan Türkiye ve Rusya'nın Libya'da ateşkes çağrısına destek

22 dakika önce

Katar, Türkiye ve Rusya'nın 12 Ocak'tan itibaren Libya'da ateşkes yapılması çağrısına destek verdi.

Katar'dan Türkiye ve Rusya'nın Libya'da ateşkes çağrısına destek, System.String[]

Katar, Türkiye ve Rusya'nın 12 Ocak'tan itibaren Libya'da ateşkes yapılması çağrısına destek verdi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Doha'nın Libya'daki güçler ile bölgesel ve uluslararası taraflardan ateşkes girişimine destek vermelerini ümit ettiği belirtildi.

Libya'daki krizde siyasi sürece dönülmesinin zorunlu olduğu vurgulanan açıklamada, Katar'ın, Libya'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü koruyan kapsamlı bir siyasi çözüm istediği kaydedildi.

Darbeci General Halife Hafter'in liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grubun Sözcüsü Ahmed el-Mismari, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ateşkes çağrısını reddettiklerini duyurmuştu.

Mismari, görüntülü açıklamasında, "askeri operasyonlara" devam edeceklerini söylemişti.

Rusya, Katar, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hafter, Erdoğan ve Putin'in Libya'da ateşkes çağrısını reddetti
Putin, Karadeniz'de Rus donanmalarının tatbikatını izledi Son Dakika: ABD askerinin bulunduğu Balad Üssü yakınlarına roket atıldı 2020 Hac kura sonuçları e-Devlet üzerinden açıklandı

Son Dakika Haberleri
23:28 Kanada Başbakanı Trudeau: "Ukrayna uçağını İran füzesi kazara düşürmüş olabilir" - Son Dakika
23:24 Nemrut Dağı'nda ayılara yem bırakmaya giderken mahsur kalan ekip kurtarıldı - Son Dakika
23:24 Yüksekova Ak Parti İlçe Başkanı Fatih Arslan oldu - Son Dakika
23:18 Başkan Çakmak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı - Son Dakika
23:15 Yavru ayılara yem bırakmaya gittiler, 8 saat mahsur kaldılar - Son Dakika
22:04 Putin, Karadeniz'de Rus donanmalarının tatbikatını izledi - Son Dakika
21:46 Son Dakika: ABD askerinin bulunduğu Balad Üssü yakınlarına roket atıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 23:34:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Katar'dan Türkiye ve Rusya'nın Libya'da ateşkes çağrısına destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]