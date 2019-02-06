Son Dakika Haberleri: Katar'dan, "Ülkede İstihdam Reformlarını Uygulama" Vurgusu

Katar'dan, "Ülkede İstihdam Reformlarını Uygulama" Vurgusu

1 saat önce

Katar, ülkede istihdam reformlarını uygulamaya bağlı kalacağını, yerel pazardaki iş kanununun işveren ve çalışanlar için adil olacağını vurguladı.

Katar'dan,
Katar, ülkede istihdam reformlarını uygulamaya bağlı kalacağını, yerel pazardaki iş kanununun işveren ve çalışanlar için adil olacağını vurguladı.

Katar Hükümet İletişim Ofisi, Uluslararası Af Örgütü'nün (UAÖ), dün Katar ve bölgedeki çalışma kanunuyla ilgili yayımladığı raporla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Ofisin açıklamasında, Katar'ın, ülkedeki iş gücü piyasasının şartlarına uygun bir şekilde sahada daha fazla değişiklik yapılması gerektiğinin bilincinde olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Değişiklikleri en kısa zamanda geliştirme yolunda ilerlememiz gerektiğinin bilincindeyiz. Gerçek ve sürdürülebilir değişim zaman alır. Bu da Katar devletinin konu üzerinde kararlılıkla yürümesi demektir." ifadesine yer verildi.

Hükümet İletişim Ofisi'nin açıklamasında, devletin, yasalara uymayan tüm kişi ve şirketlere yasal yaptırımlar uyguladığı ve 2018'in ilk yarısında ülkedeki çalışma yasalarına uymayan 11 bin 994 şirketin işlemlerinin askıya alındığı ve yasaklandığı kaydedildi.

UAÖ, dün yayımladığı raporda, Katar yönetiminin uygulamalarının, işçilerin işverenler tarafından yaygın şekilde sömürülmesini durdurmadığı belirtmişti.

Raporda, Katar'ın, 2022 Dünya Kupası öncesi işçilerin işverenler tarafından yaygın şekilde sömürülmesine karşı mücadele verme sözünü yerine getirmeyerek kendisini riske attığı belirtilmişti.

Katar piyasasında 2018'in 3. çeyreğine dayandırılan verilerine göre 2 bin 115 yerli ve yabancı işçi bulunuyor. Bunların yüzde 86'sı erkek, 14'ü ise kadınlardan oluşuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:56 Kaynak: AA

Katar, Güncel
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