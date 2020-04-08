Katar'dan Ürdün'e askeri hibe - Son Dakika

Ürdün, Katar tarafından hibe edilen 44 askeri personel taşıyıcıdan 8'ini teslim aldı.

Ürdün Silahlı Kuvvetlerinin internet sayfasından yapılan açıklamada, 8 askeri personel taşıyıcının teslim alındığı, geri kalan araçların ise ileri bir tarihte alınacağı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu hibenin Ürdün ile Katar arasındaki ilişkilerinin derinliğini yansıttığı ve askeri işbirliğini güçlendirdiğini vurgulandı.

Ürdün-Katar ilişkileri, Körfez krizinin ardından tarafların 2019'da karşılıklı diplomatik kanalları tekrar açmasının ve Katar'ın Ürdün'e 500 milyon dolarlık yardım yapmasının ardından düzelmişti.