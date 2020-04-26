Katar?dan yola çıkan 292 Türk vatandaşını taşıyan uçak, İzmir?e indi - Son Dakika

KORONAVİRÜS (Covid-19) nedeniyle, Katar'dan yola çıkan 3'ü bebek 292 Türk vatandaşın taşıyan uçak İzmir'e indi. Yolcular, 14 günlük karantina süreci için otobüs ile Manisa'ya gönderildi.

Yurt dışında 59 ülkede bulunan 25 bin dolayındaki Türk vatandaşının Ramazan ayını ve bayramı ülkelerinde geçirmeleri amacıyla başlatılan tahliye çalışmaları kapsamında, Katar'da bulunan 292 Türk vatandaşı, Türkiye 'ye getirildi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 292 kişiyi tayışan uçak, saat 22.00'da İzmir Adnan Menderes Havalimanı iniş yaptı. Uçakta ateşleri ölçülen yolcular, tüm sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra havalimanına gelen otobüslerle polis eşliğinde, 14 günlük karantina süreci için Manisa ilçesine götürülmek üzere yola çıktı.

1 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Öte yandan, Katar'dan gelen yolcularının birinin ateşinin yüksek olduğu gerekçesiyle havalimanına ambulans çağrıldı. Sağlık ekiplerinin kontrolü altında ambulansa bindirilen Türk vatandaşı, tedavi edilmek üzere Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.