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Katar Dışişleri Bakanı, ABD ve İranlı mevkidaşlarıyla bölgesel gelişmeleri görüştü - Son Dakika

Katar Dışişleri Bakanı, ABD ve İranlı mevkidaşlarıyla bölgesel gelişmeleri görüştü

19.02.2022 18:08
Katar Dışişleri Bakanı, ABD ve İranlı mevkidaşlarıyla bölgesel gelişmeleri görüştü

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman, Almanya'da düzenlenen 58. Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC 2022) ABD ve İranlı mevkidaşlarıyla bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirdi.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman, Almanya'da düzenlenen 58. Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC 2022) ABD ve İranlı mevkidaşlarıyla bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirdi.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bin Abdurrahman, mevkidaşları ABD'li Antony Blinken ve İranlı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Bin Abdurrahman ile Blinken görüşmesinde, bölgesel ve uluslararası gelişmeler, bölge güvenliği ve ortak ilgi alanına giren konuların yanı sıra iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirme konuları ele alındı.

Katar Dışişleri Bakanı, İranlı mevkidaşı Abullahiyan ile ise ikili iş birliğini güçlendirme, bölgesel gelişmeler ve Viyana'daki nükleer görüşmeleri değerlendirdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Katar Dışişleri Bakanı, ABD ve İranlı mevkidaşlarıyla bölgesel gelişmeleri görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Katar Dışişleri Bakanı, ABD ve İranlı mevkidaşlarıyla bölgesel gelişmeleri görüştü - Son Dakika
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