Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Amman'da - Son Dakika

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Dışişleri bakanlığı binasından detay

Ortak basın toplantısı yapılması

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nin konuşması

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin konuşması Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ürdün'de, mevkidaşı Eymen es-Safedi ile başkent Amman'daki Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.