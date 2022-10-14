Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Bakan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Bakan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

14.10.2022 15:18
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Bakan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşında proaktif diplomasi yürüttüğünü belirterek, "Türkiye, Ukrayna ile Rusya arasında önemli bir rol üstlendi.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşında proaktif diplomasi yürüttüğünü belirterek, "Türkiye, Ukrayna ile Rusya arasında önemli bir rol üstlendi. Tahıl koridoru bunun en somut örneklerinden biri. Temenni ediyoruz ki bu anlaşma devam eder. Katar, Türkiye'nin bu çabalarını destekliyor." dedi.

Al Sani, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 8. Toplantısı çerçevesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliğinde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye'de bulunmaktan büyük mutluluk ve memnuniyet duyduğunu ifade eden Al Sani, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 8. Toplantısı'nın olumlu bir havada gerçekleştiğini söyledi.

Komite toplantısı için hazırlıklar yaptıklarını anlatan Al Sani, "Kardeşim Çavuşoğlu ile iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da pekiştirilmesi ve ileriye doğru gitmesi için özellikle ekonomi ve ticaret alanlarında yatırımların geliştirilmesi, aynı zamanda kültürel ve insani yardımlar alanında da ortak iş birliklerinin geliştirilmesi için çaba harcıyoruz." diye konuştu.

Al Sani, şöyle devam etti:

"Sayın Bakan'ın da işaret ettiği gibi Katar Devletiyle Türkiye Cumhuriyeti arasında tamamen hemfikir olduğumuz birçok konu var. Tabii ki burada Filistin meselesini de ele almış bulunuyoruz. Filistin, bizim için merkezi bir sorundur. Dün Cezayir'de başarılı bir toplantı yapıldı. Filistinli gruplar bir anlaşmaya imza attı. Biz de tabii ki onları kutluyoruz. Bu sonuçların ve olumlu adımların Filistinli gruplar arasında ayrıma son verebileceğini düşünüyoruz. Bildiğiniz gibi İsrail'in Batı Şeria ve diğer bölgelere saldırıları her gün devam ediyor ve Mescid-i Aksa'ya sürekli baskınlar düzenlemektedirler."

"Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşında proaktif diplomasi yürütüyor"

Al Sani, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında önemli bir rol üstlendiğini, bu krizde proaktif diplomasi yürüttüğünü dile getirdi.

Türkiye'nin tahıl koridoru konusundaki rolüne de değinen Al Sani, "Türkiye, Ukrayna ile Rusya arasında önemli bir rol üstlendi. Tahıl koridoru bunun en somut örneklerinden biri. Temenni ediyoruz ki bu anlaşma devam eder. ve tabii ki Katar, Türkiye'nin bu çabalarını destekliyor. Katar olarak bu krizle ilgili durumumuz sabittir ve bu konudaki diplomatik çabaları destekliyoruz. Bu savaşın bir an önce sona ermesi için diplomatik yollarla bir çözüm bulunmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Bakan Çavuşoğlu ile Suriye, Libya, Irak ve Afganistan'daki gelişmeleri de ele aldıklarını kaydeden Al Sani, şu ifadeleri kullandı:

"Suriye konusunda Birleşmiş Milletler temsilcisinin çalışmalarını destekliyoruz. Suriye rejiminin de aynı şekilde Anayasa Komisyonuna destek vermesini ve bir an önce Suriye halkının refaha kavuşmasını istiyoruz. Libya topraklarının birliğini desteklemekteyiz. Bu bölünmüşlüğe son verilmesini, istikrarın sağlanmasını ve anayasal anlaşmalara varılmasını istiyoruz."

Türkiye'nin Afganistan'a destek verdiğini vurgulayan Al Sani, Türkiye'ye Afganistan'da istikrarın sağlanması ve Afgan halkının bu zor durumdan çıkarılması için sağladığı insani yardımlardan dolayı teşekkür etti.

Al Sani, Katar'da düzenlenecek dünya kupasının başarılı şekilde gerçekleştirilmesi için Türkiye ile Katarlı kurumlar arasında yapılacak iş birliklerinin de devam ettiğini belirtti.

"Ukrayna krizi enerji tedarikçileri için büyük sorun"

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Astana'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği toplantıyla ilgili soruyu Al Sani, şöyle yanıtladı:

"Al Sani'nin Putin ile yaptığı görüşmelerde ikili ve bölgesel konular ele alındı. Katar Devletinin tutumu açıktır. Özellikle Ukrayna ile Rusya arasındaki krizin enerji piyasalarına yansımaları son derece büyük bir sorun tedarikçiler açısından. Sadece Ukrayna konusunda değil, İran, Suriye ve Libya ile ilgili gelişmeler de ele alındı toplantıda. Biz Katar olarak her zaman diyaloğa açığız. Tüm tarafların ortak çabası ile bu gerginliğin azaltılmasını istiyoruz. Dolayısıyla Katar, Birlemiş Milletler (BM) kararlarına, devletlerin egemenliğine saygılıdır. Aynı şekilde İsrail işgal kuvvetlerinin Filistin'deki tutumu konusunda da bizim tutumumuz bellidir."

"Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın bitirilmesi noktasında Türkiye ile Katar'ın ortak bir çabası var mı?" sorusuna Al Sani, "Katar Devleti savaşın bitirilmesi noktasında Türkiye ile hemfikir. Türkiye, Ukrayna krizinin bitirilmesi için büyük çaba gösteriyor ve Katar da buna ciddi bir destek veriyor. Katar'ın direkt bir girişimi yok ama her zaman bütün uluslararası çabaları desteklemeye hazırdır. Biz, Türkiye'deki kardeşlerimizle iletişim içindeyiz. Herhangi bir desteğe ihtiyaçları olduğunda bunu vermeye hazırız. Türkiye'nin çabalarının başarılı olması için elimizden geleni yaparız." şeklinde yanıt verdi.

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Türkiye, Katar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Bakan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

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