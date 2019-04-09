Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: "Filistinli Tarafların Bir Araya Gelip Uzlaşmalarını Sağlamak İçin...
1 saat önce
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: "Filistinli tarafların bir araya gelip uzlaşmalarını sağlamak için çaba sarf ediyoruz"
Katar Dışişleri Bakanı
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 08:54 Kaynak: AA
Al Sani: "Filistinli tarafların bir araya gelip uzlaşmalarını sağlamak için çaba sarf ediyoruz"
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