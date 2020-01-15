Son Dakika › Güncel › Katar Dışişleri Bakanı Al Sani - IKBY Başbakanı Barzani görüşmesi - Son Dakika
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani - IKBY Başbakanı Barzani görüşmesi
6 saat önce
Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY)'nin Erbil kentinde IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 08:17 Kaynak: AA
Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY)'nin Erbil kentinde IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi.
Son Dakika İran Dışişleri Bakanı, Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı: Trump 7 ay önce planladı Bakan Çavuşoğlu, "Hakan Fidan ile Ali Memlük görüştü" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı Denizli'de karbonmonoksit zehirlenmesi! Üç kız kardeşten biri öldü Eski Korgeneral Metin İyidil hakkında yakalama kararı çıkarıldı