Katar Dışişleri Bakanı Al Sani - IKBY Başbakanı Barzani görüşmesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Katar Dışişleri Bakanı Al Sani - IKBY Başbakanı Barzani görüşmesi - Son Dakika

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani - IKBY Başbakanı Barzani görüşmesi

6 saat önce

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY)'nin Erbil kentinde IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY)'nin Erbil kentinde IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani - IKBY Başbakanı Barzani görüşmesi

Mevlüt Çavuşoğlu, Mesut Barzani, Katar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 08:17 Kaynak: AA
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