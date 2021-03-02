Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Lenderking ile Yemen krizini ve çözüm arayışlarını görüştü - Son Dakika

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Lenderking ile Yemen krizini ve çözüm arayışlarını görüştü

02.03.2021 18:07
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Lenderking ile Yemen krizini ve çözüm arayışlarını görüştü, System.String[]

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Timothy Lenderking ile Yemen'deki gelişmeleri ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Timothy Lenderking ile Yemen'deki gelişmeleri ele aldı.

Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Lenderking ile başkent Doha'da bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasındaki iş birliği ve Yemen başta olmak üzere bölgedeki son gelişmelerin masaya yatırdığı aktarıldı.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Yemen krizini çözmenin tek yolunun Yemenliler arasında müzakereler yapılması olduğunu ifade etti. Al Sani, ülkesinin Yemen'in birliği ve toprak bütünlüğünden yana tutumunun sabit olduğunu vurguladı.

Lenderking, 22 Şubat'ta Yemen'deki krize çözüm arayışı amacıyla 3 Mart'a kadar sürecek, aralarında üst düzey hükümet yetkilileri ile görüşmelerin de olduğu bir dizi temas için Körfez ülkeleri turuna başlamıştı.

Yemen'in Marib kentinde son dönemde Husiler ile hükümet güçleri arasındaki çatışmaların şiddetlenmesiyle ülkedeki savaşa son vermek için yürütülen uluslararası diplomasi trafiği de hız kazanmıştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Katar, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Lenderking ile Yemen krizini ve çözüm arayışlarını görüştü - Son Dakika


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