Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: "(Libya'da Hafter Güçlerinin Saldırısı) Böyle Bir Harekat...
1 saat önce
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: "(Libya'da Hafter güçlerinin saldırısı) Böyle bir harekat uluslararası hukuka karşı olduğu için karşıyız"
Katar Dışişleri Bakanı
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:00 Kaynak: AA
Al Sani: "( Libya
'da Hafter güçlerinin saldırısı) Böyle bir harekat uluslararası hukuka karşı olduğu için karşıyız"
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