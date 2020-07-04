Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: "Türkiye ile stratejik ilişkilerimiz günden güne güçleniyor" - Son Dakika

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: "Türkiye ile stratejik ilişkilerimiz günden güne güçleniyor"

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin Türkiye ile kurduğu ilişkilerden övgüyle söz etti.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin Türkiye ile kurduğu ilişkilerden övgüyle söz etti.

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Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda Al Sani, "Türkiye ile stratejik ilişkilerimiz günden güne güçleniyor" ifadelerini kullandı.

Al Sani, iki kardeş ülke ve halkın ekonomi, yatırım, ticaret, enerji, savunma alanlarındaki ortak çıkarlarının her geçen gün daha da güçlendiğini söyledi.

Al Jazeera televizyonuna konuşan Katar Dışişleri Bakan Yardımcısı Lulue el-Hatır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son Katar ziyaretinin zamanlamasının iki ülke arasındaki ilişkilerindeki derinliğe işaret ettiğini dile getirdi.

Hatır, Katar ve Türkiye'nin Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni desteklediklerini her iki ülkenin de Libya'da siyasi süreçle ilerlenmesine destek verdiklerini kaydetti.

Bu yönüyle iki ülke arasındaki görüşlerde büyük uyum olduğuna işaret eden Hatır, Türkiye ve Katar'ın bölgede istikrarın sağlanması için çaba gösterdiklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son ziyaretindeki gündeme değinen Hatır, görüşmelerde bölge konularına daha fazla zaman ayrıldığını, bunlar arasında Filistin meselesi ve İsrail'in ilhak planının ele alındığını, konuya ilişkin Katar ve Türkiye'nin bu plana karşı olduklarını açıkça duyurduklarını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, perşembe günü Katar'a düzenlediği ziyarette Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelmişti.

Recep Tayyip Erdoğan, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Katar, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 03:51 Kaynak: AA

Son Dakika Politika Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: 'Türkiye ile stratejik ilişkilerimiz günden güne güçleniyor' - Son Dakika

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