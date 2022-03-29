Katar Dışişleri Bakanı, Kahire'de Sisi ile bölgesel meseleleri görüştü - Son Dakika
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Katar Dışişleri Bakanı, Kahire'de Sisi ile bölgesel meseleleri görüştü

29.03.2022 17:14
Katar Dışişleri Bakanı, Kahire'de Sisi ile bölgesel meseleleri görüştü

Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile "bölgesel meseleler ve ikili iş birliği olanaklarını" değerlendirdi.

Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile "bölgesel meseleler ve ikili iş birliği olanaklarını" değerlendirdi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sisi, resmi ziyaret kapsamında dün Mısır'a gelen Al Sani'yi Kahire'deki Cumhurbaşkanlığı makamında kabul etti.

Görüşmede, "ikili ilişkilerin çeşitli alanlarda güçlendirilmesi, bölgedeki son gelişmeler ve ortak öneme sahip konular" ele alındı.

Sisi, Mısır-Katar ilişkilerinde iki halkın ortak hedef ve çıkarlarına hizmet eden, bölgenin güven ve istikrarına yönelik çabaları artıran ilerlemeden övgüyle söz etti.

Arap halklarının karşılaştığı zorluklara ilişkin Katar'ın üstlendiği etkin role işaret eden Sisi, "Körfezin güvenliğinin Mısır'ın ulusal güvenliğine bağlı olduğunu" söyledi.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani de Arap dünyasının istikrar ve güvenliği açısından Mısır'ın merkezi bir dayanak olduğunu vurguladı.

Görüşmede ayrıca Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Katar Maliye Bakanı Ali bin Ahmed el-Kuvari, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve Katar Devlet Güvenlik Birimi Başkanı Abdullah Muhammed el-Huleyfi de hazır bulundu.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, bölgede yaşanan son gelişmeleri görüşmek ve iki ülke arasındaki iş birliği olanaklarını güçlendirmek için dün Kahire'ye gelmişti.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Kahire, Mısır, Katar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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