Katar Dışişleri Bakanı: Körfez krizi müzakereleri askıya alındı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Katar Dışişleri Bakanı: Körfez krizi müzakereleri askıya alındı - Son Dakika Dünya

Katar Dışişleri Bakanı: Körfez krizi müzakereleri askıya alındı

7 saat önce

Katar Dışişleri Bakanı Abdulrahman Al Sani cumartesi günü yaptığı açıklamada, 2017’den bu yana devam eden Körfez krizine ilişkin çözme çabalarının başarılı olamadığını ve ocak ayı başında çalışmaların askıya alındığını söyledi.

Katar Dışişleri Bakanı: Körfez krizi müzakereleri askıya alındı, System.String[]

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, 2017'den bu yana devam eden Körfez krizini çözme çabalarının başarılı olamadığını, bu nedenle bu yöndeki çalışmaların ocak ayından bu yana askıya alındığını ifade etti.


Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Al Sani, "Neredeyse üç yıl oldu. Katar olarak bundan sorumlu değiliz. Ancak bu sorunu çözmek için herhangi bir teklife açığız" dedi.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Körfez, Katar, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 09:17 
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