Katar Dışişleri Bakanı: Körfez krizi müzakereleri askıya alındı

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, 2017'den bu yana devam eden Körfez krizini çözme çabalarının başarılı olamadığını, bu nedenle bu yöndeki çalışmaların ocak ayından bu yana askıya alındığını ifade etti.



Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Al Sani, "Neredeyse üç yıl oldu. Katar olarak bundan sorumlu değiliz. Ancak bu sorunu çözmek için herhangi bir teklife açığız" dedi.