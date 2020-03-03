Katar Dışişleri Bakanı: "Körfez krizinin çözümü için iyimser kalmaya devam edeceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Katar Dışişleri Bakanı: 'Körfez krizinin çözümü için iyimser kalmaya devam edeceğiz' - Son Dakika

Katar Dışişleri Bakanı: "Körfez krizinin çözümü için iyimser kalmaya devam edeceğiz"

6 saat önce

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan ile son iki ayda Körfez krizine çözüm bulma yolunda ilerleme kaydedememelerine rağmen, iyimser kalmaya devam edeceklerini söyledi.

Katar Dışişleri Bakanı:

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan ile son iki ayda Körfez krizine çözüm bulma yolunda ilerleme kaydedememelerine rağmen, iyimser kalmaya devam edeceklerini söyledi.

Al Sani, Amerikan CNN televizyon kanalına verdiği röportajda Körfez krizi ve dünya gündemindeki koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Katar ile abluka uygulayan ülkeler arasındaki ilişkilerin içinden geçtiği karanlık tünelin sonuna gelindiğine işaret eden Al Sani, "Bizler iyimser kalmayı sürdüreceğiz. Son iki ay içinde Katar ile Suudi Arabistan arasında diyalog kanalları açıldı ancak sonuç çıkmadı. Süreç böylece dondu." dedi.

Al Sani, şöyle devam etti:

"Bölgede daha fazla refah ve istikrarın olduğu bir gelecek arzuluyoruz. Hiçbir ülkeyi çökertmek ya da küçük düşürmek niyetinde olmadık. Onların bu durumdan daha güçlü çıkmalarını istiyoruz. Bölge olarak daha güçlü çıkmamız gerekiyor. Sanıyorum ki; bizim için daha kalkınmış olmamız tarihi bir fırsat olacaktır."

Al Sani, bugüne dek Suudi Arabistanlı ve Katarlı yetkililerden karşılıklı açıklamalar yapılmasına ve aracıların çabalarına rağmen krizin çözümüne ilişkin henüz bir ışık olmadığını vurguladı.

"Koronavirüs ömür boyu piyasaları etkileyemez"

"Koronavirüs ömür boyunca finans piyasalarını etkileyemeyecektir." diyen Al Sani, salgının kontrol altına alınacağına ve piyasaların yeniden hareketleneceğine inandıklarını dile getirdi.

Havayolu taşımacılığının önemli merkezlerinden biri olmasıyla Katar'ın bu piyasadan ne kadar etkilendiğine ilişkin Al Sani, "Son haftalarda finans piyasalarında gördüğümüz gibi, taşımacılık, petrol ve her yönüyle, her şey üzerinde etkileri elbette olacaktır." ifadelerini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan, Körfez, Katar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:36 Kaynak: AA
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