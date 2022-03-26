Katar Dışişleri Bakanı, Kuveytli mevkidaşı ve Lübnan Başbakanı ile görüştü - Son Dakika
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Katar Dışişleri Bakanı, Kuveytli mevkidaşı ve Lübnan Başbakanı ile görüştü

26.03.2022 00:15
Katar Dışişleri Bakanı, Kuveytli mevkidaşı ve Lübnan Başbakanı ile görüştü

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin, Kuveytli mevkidaşı Ahmed Nasır el-Muhammed es-Sabah ve Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile görüştüğü belirtildi.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin, Kuveytli mevkidaşı Ahmed Nasır el-Muhammed es-Sabah ve Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile görüştüğü belirtildi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Doha'da Al Sani ile Mikati arasındaki toplantıda iki ülke arasındaki ilişkiler ve bunları geliştirmenin yolları ele alındı.

Es-Sabah ile Al Sani görüşmesinde de ikili ilişkiler ve bu ilişkileri daha yüksek seviyeye çıkarma konuları masaya yatırıldı.

Mikati ve Sabah, bugün başlayacak ve iki gün sürecek olan 20'ci Doha Forumu'na katılmak üzere Katar'da bulunuyor.

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Kaynak: AA

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