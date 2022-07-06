İran ve Katar Dışişleri Bakanları Doha'daki "nükleer müzakereleri" ve ikili ilişkileri görüştü - Son Dakika
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İran ve Katar Dışişleri Bakanları Doha'daki "nükleer müzakereleri" ve ikili ilişkileri görüştü

06.07.2022 16:27

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması ve İran'a yaptırımların kaldırılmasına yönelik Doha'da yürütülen müzakereleri ve ikili ilişkileri ele aldı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması ve İran'a yaptırımların kaldırılmasına yönelik Doha'da yürütülen müzakereleri ve ikili ilişkileri ele aldı.

Abdullahiyan, İran'a resmi ziyaret gerçekleştiren Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ile başkent Tahran'da bir araya geldi. İki bakan, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Tahran-Doha ilişkileri konusunda Al Sani ile olumlu bir görüşme yaptıklarını belirten Abdullahiyan, İranlı iş insanlarının karşı karşıya kaldığı sorunların çözüleceğini umut ettiğini söyledi.

Bölgesel mekanizmaların güçlendirilmesi konusunda da görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran İranlı Bakan, "Katar bu alanda olumlu bir rol oynadı ve bölgesel diyalogların güçlendirilmesinde olumlu adımlar attı." diye konuştu.

Abdullahiyan, 28-29 Haziran'da nükleer anlaşma konusundaki müzakerelere ev sahipliği yapan Katar'a ve görüşmeleri kolaylaştırmaya yönelik yapıcı çabaları için Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye teşekkür ettiğini söyledi.

İran'ın "iyi, güçlü ve kalıcı bir anlaşmaya varma konusunda kararlı" olduğunu ifade eden Abdullahiyan, ABD medyasında çıkan haberlerin aksine Doha'da nükleer anlaşmasının ötesinde aşırı talepleri olmadığını ileri sürdü.

Abdullahiyan, "Taleplerimiz 2015'te imzalanan anlaşma çerçevesindedir. ABD, İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer anlaşmadaki tüm avantajlarından yararlanmasını garanti etmelidir." dedi.

Doha'da ABD'den ekonomik garantiler almak için görüşmeler yapıldığını söyleyen İran Dışişleri Bakanı, şöyle devam etti:

"Bunun gerçekleşmesi konusunda ABD şimdiye kadar hiçbir güvence vermemiştir. İyi niyetli olduğumuzu, müzakereleri mantık çerçevesinde yürüteceğimizi ve bu konuda ciddi olduğumuzu bir kez daha vurguluyorum."

???????- Katar'dan bölgesel görüşmelere destek

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani de "Katar'a duyduğu güven için İran'a teşekkür ediyoruz." dedi.

Katar'ın bölgesel görüşmeleri de desteklediğini vurgulayan Al Sani, "Tüm tarafların endişelerini ortadan kaldıran bir anlaşmaya varılması ve tüm tarafların taahhütlerine dönmesine zemin hazırlaması için bu görüşmeleri her zaman desteklemeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Al Sani, İran ile Basra Körfezi ülkeleri arasında yapılan görüşmelerin kendileri için olumlu sonuçlar doğurabileceğini sözlerine ekledi.

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İran ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları Tahran'da 'ikili ilişkileri' görüştü İran ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları Tahran'da 'ikili ilişkileri' görüştü
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

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