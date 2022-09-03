Katar: Enerji piyasasının istikrarı bizim için önemlidir - Son Dakika
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Katar: Enerji piyasasının istikrarı bizim için önemlidir

03.09.2022 20:32
Katar: Enerji piyasasının istikrarı bizim için önemlidir

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, enerji piyasası istikrarının ülkesi için önemli olduğunu belirtti.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, enerji piyasası istikrarının ülkesi için önemli olduğunu belirtti.

Bakan Al Sani, Katar merkezli eş-Şark gazetesine yaptığı açıklamalarda, enerji piyasasındaki istikrar ile ülkesinin bu alandaki yatırımlarına dikkati çekti.

Doğal gaz piyasasındaki istikrarı destekleyecek yatırımların olduğuna işaret eden Al Sani, "Enerji piyasasının istikrarı bizim için önemlidir ve piyasa istikrarını desteklemek için yatırımları genişletiyoruz." dedi.

Batı dünyası, 24 Şubat 2022 tarihinden itibaren Ukrayna'ya savaş açan Rusya'yı, doğal gazı bir silah olarak kullanmakla suçluyor.

Avrupa Birliği'ne üye ülkeler, enerji piyasasındaki fiyatların rekor seviyelere çıkmasının gölgesinde kış mevsimi gelmeden doğal gaz tedariki için çeşitli yollara başvuruyor.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Katar, Güncel, Son Dakika

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