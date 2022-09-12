Katar'dan "Libya'nın birliğini ve istikrarını koruyan çözümleri destekliyoruz" açıklaması

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin Libya'nın birliğini ve istikrarını koruyan tüm barışçıl çözümleri desteklediğini belirtti.

Bakan Al Sani, Libya Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih ile başkent Doha'daki görüşmesinin ardından konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Al Sani, Salih ile görüşmede iki ülke arasındaki ikili ilişkileri geliştirmenin ve güçlendirmenin yollarını gözden geçirmenin yanı sıra Libya'daki son gelişmeleri ele aldıklarını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Al Sani, Katar'ın, halkın kalkınma ve refah özlemlerini gerçekleştirmek için Libya'nın birliğini, istikrarını ve egemenliğini koruyan tüm barışçıl çözümleri desteklediğini kaydetti.

Libya'da seçim çıkmazı

Libya'da bir süredir Abdulhamid Dibeybe ve Fethi Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet bulunuyor. Bu durum ülkede istikrarsızlığın sürmesine neden oluyor.

Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmiş ancak seçimler planlanan tarihte gerçekleştirilememişti.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçmiş, 1 Mart'ta da Başağa hükümetine güvenoyu vermişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini açıklamıştı.