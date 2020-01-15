Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Al Sani, Bağdat'ta - Son Dakika

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Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Al Sani, Bağdat'ta
7 saat önce
Bir araya gelinmesi Al Sani ve El Hekim ortak basın toplantısı Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El Hekim ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:27 Kaynak: AA
Bir araya gelinmesi
Al Sani ve El Hekim ortak basın toplantısı Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El Hekim ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Al Sani ve El Hekim ortak basın toplantısı düzenledi.
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