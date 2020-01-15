Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Al Sani, Bağdat'ta - Son Dakika
Son Dakika Güncel Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Al Sani, Bağdat'ta - Son Dakika

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Al Sani, Bağdat'ta

7 saat önce

Bir araya gelinmesi Al Sani ve El Hekim ortak basın toplantısı Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El Hekim ile bir araya geldi.

Bir araya gelinmesi

Al Sani ve El Hekim ortak basın toplantısı Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El Hekim ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Al Sani ve El Hekim ortak basın toplantısı düzenledi.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Al Sani, Bağdat'ta

Mevlüt Çavuşoğlu, Bağdat, Katar, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:27 Kaynak: AA
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