Katar Dışişleri Bakanı, Taliban heyetiyle Afganistan'daki son gelişmeleri görüştü - Son Dakika

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin, Molla Abdulgani Birader başkanlığındaki Taliban heyetiyle Afganistan'daki siyasi ve güvenlik konularını ele aldığı açıklandı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantı başkent Doha'da gerçekleştirildi.

Toplantıda, Afganistan'daki siyasi ve güvenlikle ilgili meselelerin yanı sıra sivillerin korunması konusu görüşüldü.

Görüşmede ayrıca, "Ulusal çıkarların sağlanmasının gerekliliği, Afgan halkının elde ettiği kazanımların korunması ile ulusal uzlaşı ve kapsamlı bir siyasi çözüm için yoğun çaba gösterilmesinin önemi" vurgulandı.

Al Sani, görüşmenin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah Doha'da Taliban'dan bir heyetle bir araya geldim. Kendileriyle yönetimin barışçıl bir şekilde devrini sağlayacak, Afgan halkının kazanımlarını koruyacak, ülkede barış ve istikrarı gerçekleştirecek siyasi çözüm ve uzlaşıya ilişkin konuları tartıştık." ifadelerini kullandı.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.