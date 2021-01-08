Katar Dışişleri Bakanı, Türkiye ile bölge ülkeleri arasında "köprü" olmaktan memnuniyet duyacaklarını söyledi - Son Dakika

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, "stratejik müttefikimiz" şeklinde tanımladığı Türkiye ile diğer bölge ülkeleri arasında köprü kurmaktan memnun olacaklarını bildirdi.

Al Sani, Suudi Arabistan'da 5 Ocak'ta gerçekleştirilen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde ülkesi ile diğer Arap ülkeleri arasında imzalanan anlaşmanın ardından Katar merkezli Al Jazeera kanalına konuştu.

Katarlı Bakan Al Sani, "Türkiye de Katar ile söz konusu ülkeler arasındaki anlaşmazlık konulardan biriydi ve Ula Zirvesi'nde imzalanan uzlaşıyı memnuniyetle karşılayanların başında geliyor." dedi.

Bakan, "Katar ve Türkiye ile ilişkilerinin yanı sıra hem Türkiye'ye hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mesafeli duran diğer ülkelerle ilişkilerinde öngörünüz nedir?" sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Türkiye, Katar için stratejik bir müttefik olmasının yanı sıra bizim Türkiye ile çeşitli alanlarda iş birliği ve ittifaklarımız vardır. KİK ülkelerinin diğer ülkelerle ikili ilişkileri ise her devletin egemenlik kararı ve ulusal çıkarları doğrultusunda yürütülecek, bunlar KİK'in iç işleriyle karıştırılmayacak. Türkiye ve diğer bazı ülkelerle ikili anlaşmazlıkları oluyorsa bunların Katar'la ilişkilendirilmemesi gerekir. Türkiye ile diğer bölge ülkeleri arasında Katar'ın bir köprü görevini görmesi istenirse bundan memnuniyet duyarız, Katar zaten her konuda bu rolü üstleniyor."

Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt ve Mısır, 5 Ocak'ta, 3,5 yıldır Katar'a uygulanan ambargonun kaldırılması anlaşması için Suudi Arabistan'ın El Ula kentinde bir araya gelip gelmişti. Katar'a yönelik ambargoyu sonlandıracak bir anlaşmaya da imza atılmıştı.