Son Dakika Haberleri: Katar Dışişleri Bakanı: "Türkiye, sınırlarına ve güvenliğine yönelik tehditlere karşı hareket etti"
Son Dakika Politika Katar Dışişleri Bakanı: 'Türkiye, sınırlarına ve güvenliğine yönelik tehditlere karşı hareket etti'

Katar Dışişleri Bakanı: "Türkiye, sınırlarına ve güvenliğine yönelik tehditlere karşı hareket etti"

1 saat önce

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdul Rahman Al-Al Sani, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, Türkiye'nin sınırlarına ve güvenliğine yönelik tehditlere karşı hareket ettiğini söyledi.

Katar Dışişleri Bakanı:

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdul Rahman Al-Al Sani, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, Türkiye'nin sınırlarına ve güvenliğine yönelik tehditlere karşı hareket ettiğini söyledi.


Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdul Rahman Al Sani, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 2019 Küresel Güvenlik Forumu'nda Barış Pınarı Harekatı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Al Sani, Barış Pınarı Harekatı'na destek verip Türkiye'nin sınırlarına ve güvenliğine yönelik tehditlere yanıt olarak hareket ettiğini belirterek, "Türkiye'yi operasyonundan dolayı suçlayamayız" dedi. Al Sani, bölücü terör örgütlerinin Türkiye'nin güvenliğine ciddi bir tehdit oluşturduğuna dikkati çekti. Türkiye'nin Suriye topraklarında gözünün olmadığını vurgulayan Al Sani, "Türkiye hedefleri o bölgedeki tehditleri ortadan kaldırmak ve o daha sonra bölgeye Suriyeli mültecileri iade etmek" dedi. - DOHA

Barış Pınarı Harekatı, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Katar, Politika

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 06:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'den ABD'nin yaptırım tehdidine cevap: Yaptırım tehdidi, terör tehdidinden büyük değil
Türkiye'ye silah satışını askıya alan ülkelere İspanya da katıldı Asker selamı nedeniyle Türkiye'ye soruşturma açan UEFA'ya büyük tepki! Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı harekatta 611 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 20:00:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Katar Dışişleri Bakanı: "Türkiye, sınırlarına ve güvenliğine yönelik tehditlere karşı hareket etti"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]