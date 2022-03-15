Katar Dışişleri Bakanı, Ukraynalı mevkidaşıyla telefonda görüştü - Son Dakika

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile Rusya-Ukrayna krizini çözmeye yönelik uluslararası çabaları ele aldı.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, Al Sani ile Kuleba, telefonda görüştü.

Rusya-Ukrayna krizindeki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, sorunun çözümüne yönelik uluslararası çabalar gözden geçirildi.

Katarlı Bakan Al Sani, dün Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmüştü.

Al Sani, görüşmenin ardından yapılan basın açıklamasında, Ukrayna'daki sorunun çözülmesine katkıda bulunmaya hazır olduklarını belirterek, "Katar, her zaman, krizlerin diplomatik yollarla BM kararları ve uluslararası hukuk normları çerçevesinde çözülmesinden yanadır." ifadelerini kullanmıştı.