Katar Diyarbakır'daki terör saldırısını kınadı

Katar, Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerin düzenlediği ve 7 sivilin şehit olmasına yol açan saldırıyı kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırı şiddetle kınanarak, Katar'ın terör ve şiddet karşıtı değişmez tutumuna vurgu yapıldı.

Açıklamada, saldırıda şehit olanların yakınlarına, Türk yönetimi ve halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında odun toplamaya giden köylülerin bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 7 kişi şehit olmuş, 10 kişi ağır yaralanmıştı.