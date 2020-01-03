Katar: Ebu Gayt'ın açıklaması üye devletlerin aldığı kararla çelişiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Katar: Ebu Gayt'ın açıklaması üye devletlerin aldığı kararla çelişiyor - Son Dakika

Katar: Ebu Gayt'ın açıklaması üye devletlerin aldığı kararla çelişiyor

6 saat önce

Katar, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ın "Libya'ya dış müdahale" açıklamasını şaşkınlıkla karşıladıklarını duyurdu.

Katar: Ebu Gayt'ın açıklaması üye devletlerin aldığı kararla çelişiyor, System.String[]

Katar, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ın " Libya'ya dış müdahale" açıklamasını şaşkınlıkla karşıladıklarını duyurdu.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ebu Gayt'ın açıklaması 31 Aralık 2019'da düzenlenen olağanüstü Arap Birliği toplantısında üye devletlerin aldığı ve genel olarak dış müdahalelerin reddini içeren karar metniyle çelişiyor. Bu açıklamayla, silahlı milislere verdiği destekle BM'nin barış çabalarını baltalayan ve Libya ulusal diyaloğunu engelleyen Arap tarafların bu ülkeye yönelik müdahaleleri görmezden gelinmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Ebu Gayt'ın açıklamasının Arap Birliğinin genel görüşünü yansıtmadığı ve bu durumun şaşkınlık verici olduğu vurgulanan açıklamada, söz konusu ifadelerin Libya'daki meşru hükümete yönelik saldırılarda bulunan silahlı gruplara verilen destek karşısında uzun süren sessizliğin ardından gelmesinin de dikkat çekici olduğu kaydedildi.

Arap Birliği Genel Sekreterine "üye ülkelerin genel duruşunu ifade etme konusunda net olması" çağrısı yapılan Katar Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Doha'nın Libya'daki meşru hükümeti desteklemeye devam ettiği yinelendi.

Açıklamada ayrıca Libya'daki darbeci güçleri destekleyen tüm taraflara "bu tutumlarından vazgeçmeleri" çağrısı yapıldı.

Arap Birliği Genel Sekreterliğinden bir kaynağa göre Ebu Gayt, önceki gün, "Arap olmayan ülkelerin Arap topraklarına yönelik askeri müdahaleleri, tüm Arap devletleri tarafından reddedilmektedir." ifadelerini kullanmıştı.

Arap Birliği, Libya, Katar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 05:16 Kaynak: AA
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