Katar, ekonomisini 'şahlandıracak' 2022 FIFA Dünya Kupası için hazır - Son Dakika
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Katar, ekonomisini 'şahlandıracak' 2022 FIFA Dünya Kupası için hazır

15.09.2022 10:44

2022 FIFA Dünya Kupası'na 100 günden az bir süre kala, Katar'da dünyanın en büyük spor etkinliklerinden biri için hazırlıklar tamam.

2022 FIFA Dünya Kupası'na 100 günden az bir süre kala, Katar'da dünyanın en büyük spor etkinliklerinden biri için hazırlıklar tamam.

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Kaynak: DailyMotion.com

Katar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar, ekonomisini 'şahlandıracak' 2022 FIFA Dünya Kupası için hazır - Son Dakika

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SON DAKİKA: Katar, ekonomisini 'şahlandıracak' 2022 FIFA Dünya Kupası için hazır - Son Dakika
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