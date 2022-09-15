2022 FIFA Dünya Kupası'na 100 günden az bir süre kala, Katar 'da dünyanın en büyük spor etkinliklerinden biri için hazırlıklar tamam.

Kaynak: DailyMotion.com

Katar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Katar, ekonomisini 'şahlandıracak' 2022 FIFA Dünya Kupası için hazır - Son Dakika

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