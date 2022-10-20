Katar Emiri, 2022 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında askeri kampı ziyaret etti - Son Dakika
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Katar Emiri, 2022 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında askeri kampı ziyaret etti

20.10.2022 18:56
Katar Emiri, 2022 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında askeri kampı ziyaret etti

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 2022 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında "Lehviye" askeri kampında incelemelerde bulundu.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 2022 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında "Lehviye" askeri kampında incelemelerde bulundu.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şeyh Temim, ziyaret sırasında askeri kamptaki binaların yanı sıra tesis ve ekipmanlardaki yenilikler hakkında bilgi aldı.

Lehviye askeri kampında paraşüt gösterilerini izleyen Şeyh Temim, ardından bomba imha ekibinin ve kadın askeri kuvvetlerin gösterilerini takip etti.

Emir Şeyh Temim, Katar Uluslararası Arama Kurtarma ekibinin yanı sıra süvari birlikler, çevik kuvvet ve özel birlikleri de gözlemledi.

Katar, 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Dünya Kupası, 20 Kasım'da Katar-Ekvador maçıyla başlayacak. Katar, Orta Doğu'da Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ilk Arap ülkesi olacak.

Kaynak: AA
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