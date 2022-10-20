Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şeyh Temim, ziyaret sırasında askeri kamptaki binaların yanı sıra tesis ve ekipmanlardaki yenilikler hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

Katar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Katar Emiri, 2022 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında askeri kampı ziyaret etti - Son Dakika

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