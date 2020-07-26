Katar Emiri ABD Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti - Son Dakika

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'i kabul etti.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Doha'da gerçekleşen kabulde iki ülke arasındaki stratejik ve savunma iş birliği, bölgesel gelişmeler ve bölgenin istikrarı için harcanan ortak çabalar ele alındı.

ABD'nin, başkent Doha'nın 30 kilometre güneybatısındaki El-Udeyd Hava Üssü'nde çoğunluğu hava kuvvetlerine mensup yaklaşık 13 bin askeri bulunuyor. Söz konusu üs, ABD'nin Körfez'deki en önemli askeri üslerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Washington bu üssü Suriye ve Irak'taki terör örgütü DEAŞ unsurlarına karşı mücadelede kullanıyor.