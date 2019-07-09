Son Dakika Haberleri: Katar Emiri Al Sani: "ABD ile birlikte bölgedeki gerginliği düşüreceğiz"
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Katar Emiri Al Sani: "ABD ile birlikte bölgedeki gerginliği düşüreceğiz"

7 dakika önce

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ABD ile birlikte bölgedeki tansiyonu ve gerginliği düşürmenin yollarını bulacaklarını söyledi.

Katar Emiri Al Sani:
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ABD ile birlikte bölgedeki tansiyonu ve gerginliği düşürmenin yollarını bulacaklarını söyledi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ABD'ye resmi ziyaretinde bulundu. ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper ile Pentagon'da ile bir araya gelen Katar Emiri Al Sani, "İki ülke olarak stratejik bağları güçlü tutmak ve bölgedeki gerginliği azaltmak için birlikte çalışmamız gerekir. Birlikte çalışarak bölge sorunlarını kolaylaştıracak yollar bulacağız" ifadelerini kullandı.

Al Sani, Katar'ın ABD askerlerini uzun süredir ağırlamaya hazırlandığını, iki ülke arasındaki yakın bağları işaret ederek bu askerlerin Orta Doğu bölgesindeki istikrarı destekleyeceğini vurguladı. Al Sani, Katar'ın mevcut gerilimi düşürme çabalarının altını çizdi. - WASHINGTON
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:16 Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, Katar, Politika
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