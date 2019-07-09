Katar Emiri Al Sani: "ABD ile birlikte bölgedeki gerginliği düşüreceğiz"

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ABD ile birlikte bölgedeki tansiyonu ve gerginliği düşürmenin yollarını bulacaklarını söyledi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ABD ile birlikte bölgedeki tansiyonu ve gerginliği düşürmenin yollarını bulacaklarını söyledi.



Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ABD'ye resmi ziyaretinde bulundu. ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper ile Pentagon'da ile bir araya gelen Katar Emiri Al Sani, "İki ülke olarak stratejik bağları güçlü tutmak ve bölgedeki gerginliği azaltmak için birlikte çalışmamız gerekir. Birlikte çalışarak bölge sorunlarını kolaylaştıracak yollar bulacağız" ifadelerini kullandı.



Al Sani, Katar'ın ABD askerlerini uzun süredir ağırlamaya hazırlandığını, iki ülke arasındaki yakın bağları işaret ederek bu askerlerin Orta Doğu bölgesindeki istikrarı destekleyeceğini vurguladı. Al Sani, Katar'ın mevcut gerilimi düşürme çabalarının altını çizdi. - WASHINGTON

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

ABD'de düşen yıldırım, iskeledeki botu alev topuna çevirdi

S-400 teslimatına sayılı günler kala ABD'den Türkiye'ye bir tehdit daha!

Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum

Stranger Things, 3. Sezonuyla Netflix'te İzlenme Rekorlarını Altüst Etti