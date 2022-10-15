Katar Emiri Al Sani'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telgrafı - Son Dakika
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Katar Emiri Al Sani'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telgrafı

15.10.2022 14:20
Katar Emiri Al Sani'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telgrafı

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye telgrafı çekti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye telgrafı çekti.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberinde, "Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Bartın vilayetindeki maden ocağı patlamasında hayatını kaybedenler için Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir başsağlığı telgrafı yolladığı" belirtildi.

Telgrafta Katar Emiri'nin, yaralılara acil şifalar temennisinde bulunduğu kaydedildi.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Bartın, Katar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar Emiri Al Sani'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telgrafı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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