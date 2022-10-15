Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberinde, "Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Bartın vilayetindeki maden ocağı patlamasında hayatını kaybedenler için Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir başsağlığı telgrafı yolladığı" belirtildi.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Bartın, Katar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Katar Emiri Al Sani'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telgrafı - Son Dakika

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